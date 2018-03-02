Оборот латвийской фирмы косметики вырос на четверть

Вышедшая прошлой осенью на Рижскую биржу фирма косметики Madara Cosmetics в своем первом годовом отчете сообщила о приличном росте оборота и доходов.
Оборот производителя природной косметики в прошлом году составил 7,4 миллиона евро, превысив этот результат 2016 года на 26,3 процента. Нетто-доход предприятия с 0,8 миллионов евро вырос до 1,24 миллионов, а чистая рентабельность увеличилась с 14 до 17 процентов.
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