Оборот латвийской фирмы косметики вырос на четверть

Вышедшая прошлой осенью на Рижскую биржу фирма косметики Madara Cosmetics в своем первом годовом отчете сообщила о приличном росте оборота и доходов.

Оборот производителя природной косметики в прошлом году составил 7,4 миллиона евро, превысив этот результат 2016 года на 26,3 процента. Нетто-доход предприятия с 0,8 миллионов евро вырос до 1,24 миллионов, а чистая рентабельность увеличилась с 14 до 17 процентов.