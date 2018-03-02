Розница падает

Понаехали тут. Снег же! Фото: Эрик Прозес

Выручка предприятий снизилась на 1%.

Оборот предприятий розничной торговли снизился в январе на 1%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года.

Суммарная выручка предприятий розничной торговли составила в январе 521,2 млн евро, сообщил в пятницу, 2 марта, Департамент статистики.

Выручка от продаж действующих в Эстонии АЗС снизилась на 17% по сравнению с январем прошлого года. Снижение доходов этих компаний было частично связано с продолжающимся ростом цен на моторное топливо.

В январе 2018 года выручка от продаж продуктовых магазинов снизилась на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В остальных видах хозяйственной деятельности доходы от продаж по большей части увеличились.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень