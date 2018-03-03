Лихое начало

Skoda Фото: pixabay

В первый же месяц года эстонский рынок новых легковых автомобилей достиг уровня в 2,5 тысячи единиц, что на 23% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в соседний Латвии и Литве, где автопродажи также растут, этот показатель находится на уровне 1,5 и 2,1 тысячи машин соответственно, то есть заметно уступают Эстонии, хотя численность населения там значительно больше.

Практически все бренды автомобильного масс-маркета начали год с впечатляющими показателями роста: Toyota (442, +48%), Skoda (310, +86%), Renault (171, +6%), Kia (153, +32%), Peugeot (140, +41%), Subaru (123, +41%), Hyundai (94, +92%) Opel (94, +12%), Citroёn (88, +49%).

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Виктор Филоненко

внештатный корреспондент