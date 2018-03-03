Надежда Латвии

В этом номере ДВ пишут о том, как восприняли в Латвии арест главы центробанка этой страны Илмара Римшевича. Ему предъявили обвинение в получении взятки и отпустили под залог в 100 000 евро.
За 4 дня до этого минфин США публично обвинил латвийский банк ABLV в отмывании денег. Это привело к тому, что вкладчики вывели из банка 600 миллионов евро, а вчера владельцы приняли решение о добровольной ликвидации банка.
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