Надежда Латвии Фото: bandura

В этом номере ДВ пишут о том, как восприняли в Латвии арест главы центробанка этой страны Илмара Римшевича. Ему предъявили обвинение в получении взятки и отпустили под залог в 100 000 евро.

За 4 дня до этого минфин США публично обвинил латвийс­кий банк ABLV в отмывании денег. Это привело к тому, что вкладчики вывели из банка 600 миллионов евро, а вчера владельцы приняли решение о добровольной ликвидации банка.

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