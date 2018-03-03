За год разница в зарплатах мужчин и женщин в Эстонии сократилась на 1,6 процента Фото: pixabay

По данным только что опубликованного исследования Eurostat, в 2016 году гендерная разница в зарплатах в Эстонии составляла 25,3%, что более чем на полтора процента меньше по сравнению с 2015 годом.

Еще пару лет назад гендерная разница в зарплатах доходила даже почти до 30%, но в последние пару лет разница сокращалась в умеренном темпе.

«Гендерная разница в зарплатах формируется в результате множества факторов, однако, систематический подход и постоянная информационная деятельность могут поспособствовать снижению неравенства», сказал – министр здоровья и труда Евгений Осиновский. «Безусловно, важную роль в сокращении разницы в зарплатах мужчин и женщин играют работодатели и их поддержка, чтобы внутри организаций уделялось больше вниманию гендерному равноправию и анализу систем зарплаты. Также, женщины стали смелее и умеют ценить свою квалификацию и требовать достойной оплаты за свою работу».

Влияние на сокращение разрыва в зарплатах оказало и то обстоятельство, что по данным Департамента статистики в последние годы выросла доля женщин, работающих на руководящих должностях, что, в свою очередь, должно оказать влияние на зарплаты женщин.

По даннымEurostat, в 2016 году наибольшее сокращение разницы в зарплатах мужчин и женщин произошло в сфере оптовой и розничной торговли. Данные исследования рабочей силы демонстрируют, что в последние годы выросла доля женщин на руководящих постах в сфере оптовой и розничной торговли. В 2016 году также немного выросла доля женщин-специалистов высшего звена.

Для сокращения разрыва в зарплатах мужчин и женщин министерство социальных дел разрабатывает законопроект, благодаря которому будет создана более эффективная система для анализа разрыва в зарплатах, а работодателям помогут эффективнее анализировать зарплаты женщин и мужчин при помощи удобных решений. Также, Инспекции труда будет предоставлено право проводить надзор за гендерной разницей в зарплатах в общественном секторе.

Более короткие паузы в трудовых доходах женщин также способствуют сокращению гендерной разницы в зарплатах. Принятый в декабре прошлого года первый этап поправок системы родительского отпуска и пособий мотивирует отцов активнее принимать участие в родительском отпуске, что, в свою очередь, позволит родителям более гибко комбинировать работу с частичной нагрузкой и отдых.

В 2016 году гендерная разница в зарплатах в Эстонии была наименьшей за последние 11 лет и составляла 25,3%, в 2015 году 26,9%, в 2014 году 28,1% и в 2013 году 29,8%.

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