Еврокомиссия планирует выделить €32,5 млн на развитие регионов Украины

Еврокомиссия Фото: pixabay

Минэкономразвития Украины заявило, что Еврокомиссия в 2018 году намерена выделить на программу бюджетной поддержки регионального развития и государственного правления Украины транш в €32,5 млн.

Соответствующее решение объявлено по итогам просмотра портфеля проектов ЕС, сообщила пресс-служба украинского ведомства.



О том, что ЕС изучает возможность предоставления финансовой помощи Украине, сообщалось в январе. Между тем, в декабре Европейская комиссия сообщала, что не перечислит Украине последний транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн из-за того, что Киев не выполнил ряд условий.

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