Нужно сосредоточиться на эффективности

В Эстонии следовало бы сосредоточиться на повышении операционной эффективности цепей поставок и этим выделиться в международной конкуренции, считает партнёр Grado и эксперт по операциям Кристьян Ганс.
Ганс, обладающий 12-летним опытом в сфере оптимизации процессов производства и управления цепями поставок, говорит, что трудно обобщить типичные проблемы, касающиеся управления цепями поставок, но часто самые большие вызовы для предприятий связаны с осознанием картины в целом.
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