Нужно сосредоточиться на эффективности

Руководитель Sensei и эксперт по цепям поставок Иллимар Пау­л Фото: Andras Kralla

В Эстонии следовало бы сосредоточиться на повышении операционной эффективности цепей поставок и этим выделиться в международной конкуренции, считает партнёр Grado и эксперт по операциям Крис­тьян Ганс.

Ганс, обладающий 12-летним опытом в сфере оптимизации процессов производства и управления цепями поставок, говорит, что трудно обобщить типичные проблемы, касающие­ся управления цепями поставок, но час­то самые большие вызовы для предприя­тий ­связаны с осознанием картины в целом.

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