Трамп предложил установить ввозную пошлину на автомобили из Европы

04 марта 2018, 12:00

Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на ввоз автомобилей в США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на ввоз автомобилей в США
Фото: Reuters

Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на ввоз автомобилей в США в том случае, если Брюссель решит ответить на новые американские тарифы на сталь и алюминий

Трамп прокомментировал сообщения о том, что ЕС может ввести ответные меры в ответ на решение Белого дома установить пошлины на сталь и алюминий. «Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлину на импорт их автомобилей», — написал президент в своем Twitter.

При этом Трамп заявил, что сами европейцы мешают США продавать свои автомобили в ЕС. «Огромный дисбаланс в торговле», — подытожил президент.

1 марта Трамп пообещал на следующей неделе подписать документ, который предусматривает 25-процентную пошлину на импорт стали и десятипроцентную пошлину на ввоз алюминия.

«Вы впервые за долгое время получите защиту», — сказал американский президент на встрече с представителями Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp.

«Протекционизм не может быть ответом на общие проблемы в сталелитейном секторе. Вместо того чтобы предлагать решение [проблемы], этот шаг может только усугубить ситуацию», — прокомментировал решение Белого дома глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.


В свою очередь генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что обеспокоен решением Трампа. «Торговая война никому не нужна. ВТО будет внимательно следить за ситуацией», — сказал Азеведо.

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