Ратас: правительство поддерживает улучшение положения пожилых людей

05 марта 2018, 18:00

правительство поддерживает улучшение положения пожилых людей правительство поддерживает улучшение положения пожилых людей
Фото: pixabay

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, выступая в Рийгикогу, что правительство своими как уже принятыми, так и запланированными решениями намерено способствовать улучшению положения пожилых людей, в том числе путем создания для них лучших возможностей на рынке труда.

Ратас сказал, отвечая на запрос парламентской оппозиции, что демографические процессы будут в ближайшем будущем оказывать сильное влияние на жизнь в Эстонии и правительство воспринимает их очень серьезно. Поэтому, по его словам, правительство серьезно обсуждало политику в области демографии, а также пенсионную политику и приняло ряд важных решений.

В качестве положительных тенденций Ратас привел в пример увеличение продолжительности здоровой и дееспособной жизни, а также то, что в улучшение ситуации с доступностью медицинской помощи и повышение жизнеспособности системы здравоохранения в 2018-2021 году будет инвестировано более 220 миллионов евро, а в дальнейшем почти по 100 миллионов евро в год.

Также, напомнил он, были увеличены пособия для многодетных семей, а также реформируется система родительских отпусков и пособий с целью оказать более эффективную поддержку семьям с детьми и молодым родителям. «Мы также проводим пенсионную реформу, чтобы улучшить положение пожилых людей и повысить их мотивацию продолжать работать путем создания гибкой пенсионной системы. А в 2017 году одинокие пенсионеры впервые получили специальное пособие», - добавил премьер-министр. По его словам, правительство и в дальнейшем намерено уделять большое внимание вопросам народонаселения.

Говоря о занятости среди людей старшего возраста, Ратас сказал, что уже сейчас по этому показателю Эстония входит в число европейских лидеров. «Это, с одной стороны, демонстрирует, что эстонские работодатели высоко ценят работников старшего поколения и с готовностью находят применение их знаниям и опыту. С другой стороны, это говорит о том, что пожилые люди в Эстонии хотят работать и быть полезными», - заявил он, добавив, что государство, тем не менее, должно продолжать прилагать усилия для того, чтобы улучшить возможности старшего поколения на рынке труда.

Помимо прочего, по словам премьер-министра, правительство намерено способствовать большей гибкости в вопросах выбора рабочего времени и места. «В результате изменений мы надеемся вернуть на рынок труда людей, для которых важен более гибкий график, меньшая нагрузка или возможность работать из дома. Эти изменения улучшат возможности работы с частичной нагрузкой для всех людей, и, конечно, будут полезны для пожилых», - добавил он.

Также, по словам Ратаса, мотивацию старшего поколения поможет повысить планируемая пенсионная реформа, в ходе которой будет предложено ввести гибкий пенсионный возраст. «Люди смогут сами выбирать, когда им выходить на пенсию, в том числе отложить этот момент. Важно, что гибкую пенсию можно будет платить и работающему человеку. Сегодня досрочную пенсию по старости работающему пенсионеру не платят, поэтому многие пожилые люди отказываются от работы», - сказал премьер-министр.

Кроме того, мотивацию пенсионеров может, по его мнению, повысить то, что пенсию можно будет взять частично или отложить начало ее получения. «Это позволит работающим пенсионерам накопить более весомую пенсию к тому времени, когда они решат уйти на покой», - сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что крайне необходимо также повысить осведомленность об уже существующих льготах для работающих с неполной нагрузкой пожилых людей. «Например, если обычно работодатели должны платить даже за людей, работающих в неполной нагрузкой, как минимум 155,1 евро социального налога в месяц, то за работающего пенсионера налог платится только с реально выплаченной зарплаты, даже если выплата составляет меньше вышеназванной суммы. Это исключение способствует работе пожилых с частичной занятостью, но слишком часто о такой возможности просто не знают», - привел пример Ратас.

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