Производство растёт

В январе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 8% Фото: Arno Mikkor

Промышленные предприятия Эстонии в январе 2018 года произвели на 8% больше продукции, чем в том же месяце 2017 года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Производство увеличилось в обрабатывающей промышленности, но сократилось в горнодобывающей промышленности и в энергетике, сообщила в понедельник, 5 марта, пресс-служба ведомства.

В обрабатывающей промышленности объемы производства увеличились в январе на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение объемов было вызвано в первую очередь ростом производства изделий из дерева, электронного оборудования и продуктов питания. Также значительно увеличилось и производство металлопродукции. Наибольший спад был отмечен в производстве мебели.

На внешние рынки в январе было продано 68% всей промышленной продукции. В годовом сравнении показатели экспорта выросли на 10%. Спрос на внутреннем рынке вырос в январе на 19%.

По сравнению с январем 2017 года в январе 2018 года было произведено на 10% меньше электроэнергии и на 12% больше тепла.

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