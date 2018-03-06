Доход Bigbank вырос на 47 процентов

Председатель правления Bigbank Свен Раба Фото: Bigbank

Кредитный портфель Bigbank увеличился в 2017 году на 9,1% или на 33 миллиона евро. Доход концерна увеличился за прошлый год на 47%, с 11,7 миллионов евро до 17,2. Объем активов банка на конец прошлого года составил 459,3 миллиона евро, показав рост 16,5%, сообщается в пресс-релизе банка.

"Экономика Европейского Союза показывает самый быстрый рост за последние десять лет и по прогнозам тренд продолжится. Результаты экономического роста превзошли ожидания. Этому способствовали мягкая денежная политика, рост частного потребления, рост мировой экономики и сокращение безработицы» - сообщил председатель правления Bigbank Свен Раба. Продолжение роста ВВП будет зависеть от продолжения

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Дмитрий Фефилов

