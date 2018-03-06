Герой нового времени: Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты

Джефф Безос Фото: DR

Владелец Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, потеснив Билла Гейтса на второе место, а Уоррена Баффета — на третье

Американский Forbes 6 марта обнародовал 32-й ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров. По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило $1,2 трлн. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров в мире.

Минимальный взнос для членства в этом клубе 20 богатейших людей планеты — $39 млрд, что на 28% больше, чем в прошлом году. Рейтинг в 2018 году возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд. Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%. Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на $4 млрд, до $90 млрд. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет — самый знаменитый инвестор в мире стал богаче еще почти на $8,4 млрд, его состояние оценивается в $84 млрд. В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины: Алиса Уолтон (оценка состояния $58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).



Джефф Безос cвоего ближайшего конкурента – основателя Microsoft Билла Гейтса – создатель Amazon обходит более чем на $20 млрд и на этом, похоже, останавливаться не собирается.

Джефф Безос, больше двадцати лет назад запустивший онлайн-ретейлер Amazon, впервые в истории стал богатейшим человеком планеты с состоянием в $112 млрд.

Всего год назад он вошел в тройку лидеров с $72,8 млрд, уступив старожилам рейтинга — основателю Microsoft Биллу Гейтсу и гендиректору Berkshire Hathaway Уоррену Баффету. Таким образом, за год Безос увеличил свое состояние больше чем на треть.

Причин у столь ошеломительного успеха несколько. С одной стороны – постоянный рост акций американской корпорации Amazon. В 2007 году компания вышла на IPO, разместив ценные бумаги по $34 за штуку. Сейчас они торгуются на уровне $1485.

С другой – Безос единственный из пятерки богатейших людей планеты, кто не присоединился к Giving Pledge («Клятва Дарения»). Тот же Гейтс, по подсчетам Forbes, за всю жизнь передал на благотворительность более $36 млрд. Интересно и то, что пока что совладельца Amazon нельзя назвать богатейшим человеком в истории. В 1999 году состояние Гейтса составило $90 млрд, в сегодняшних долларах — это $134,6 млрд млрд.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова