Глава Нарвских электростанций Тыну Аас покидает свой пост

С 1 апреля к работе в качестве председателя правления Enefit Energiatootmine... Фото: Raul Mee

С 1 апреля к работе в качестве председателя правления Enefit Energiatootmine приступит Март Проос. С 2010 года руководивший Нарвскими электростанциями Тыну Аас принял решение уйти на отдых после истечения восьмилетнего периода управления.

"Я посвятил восемь лет электростанциям, производству масел и Ида-Вирумаа. Для меня это было очень интересное, продуктивное время", - сказал Тыну Аас.

По его словам, данное решение не было легким, поскольку постоянно появляются новые вызовы, но восьмилетний срок управления электростанциями и последний год также производством сланцевого масла – это достаточно длинный период, чтобы разрешить себе посмотреть вокруг себя.

Приступающий к работе с апреля в качестве председателя правления Enefit Energiatootmine Март Проос окончил Таллиннский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство.

В 1992-2008 годах работал в концерне Rautaruukki на различных должностях, в том числе был председателем правления Ruukki Metals Eesti AS и SIA Ruukki Metals Latvia. С 2008 года руководит металлообрабатывающим предприятием Favor.

"Энергетика — это быстро развивающийся сектор, который бросает задействованным в нем специалистам множество вызовов. Я рад, что могу использовать свой опыт для развития энергетики Эстонии", – сказал Март Проос.

По словам члена правления Eesti Energia Райне Пайо, Тыну Аас сделал существенный вклад в развитие электростанций.

"Под руководством Тыну построена электростанция Auvere, реализованы различные крупные проекты, реконструкции и экологические проекты в сфере производства электроэнергии, в результате чего влияние электростанций на окружающую среду снижено, а гибкость производства увеличена", – сказал Райне.

В Enefit Energiatootmine продолжат работу члены правления Артем Молодцов, ответственный за производство электроэнергии, Дмитрий Липатов, ответственный за производство масел, Александр Кайдалов, ответственный за технологии и инвестиции и Яанус Раттур, ответственный за управление активами.

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