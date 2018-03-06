Inbank заработал в 2017 году 7,5 миллиона евро

По итогам 2017 года, Inbank получил прибыль в размере 7,5 миллиона евро. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Консолидированный объем активов банка вырос за год на 48,3%.

В прошлом году Inbankувеличил свой кредитный портфель на 47,2% – до 95,1 миллиона евро. За тот же период портфель финансирования вырос на 43,3%, достигнув 92,9 миллиона евро. В результате Inbank поднялся на второе место на рынке потребительского финансирования, и среди банков уступает лишь Swedbank.

Общий объем реализации кредитных продуктов Inbank составил 72,8 миллиона евро, из которых на долю Эстонии пришлось 80,8%, Латвии – 11,4% и Польши – 7,8%.

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, в основе роста банковского учреждения лежит четкая стратегия развития и сфокусированная деятельность. «Учет партнерских интересов и ставка на технологическое развитие позволили Inbank стать самым предпочтительным партнером в сфере рассрочки и автомобильных кредитов в Эстонии. Курс на географическое расширение и экспорт нашей бизнес-модели на другие рынки представляется нам более логичным шагом, нежели конкуренция с крупными банками в Эстонии, которые предлагают широкий спектр банковских продуктов», – отметил Ян Андресоо.

В четвертом квартале 2017 года Inbank, через своих партнеров, приступил к предложению в Польше инновационной услуги ежемесячных платежей в сфере страховых продуктов. Речь идет о новом для польского рынка решении оплаты услуг страхования. «У этого продукта большой потенциал, и сейчас мы ведем о нем переговоры с рядом крупных страховых обществ», – рассказал Ян Андресоо.Положительную динамику также продемонстрировал кредитный портфель Inbank в Латвии, что стало возможным после принятия новой стратегии развития.

Как сообщил Ян Андресоо, дальнейший динамичный рост Inbank продолжится благодаря расширению деятельности на зарубежных рынках. «В настоящее время доля Эстонии в кредитном портфеле Inbank составляет около 80%. Мы, разумеется, видим здесь перспективы для роста, однако уверены, что уже через два года не менее половины нашего портфеля будет приходиться на зарубежные рынки», – таков прогноз председателя правления Inbank.

На прибыль Inbank в 2017 году повлияли также разовые сделки. Были проданы связанные предприятия Coop Finants и Krediidipank Finants, а также уменьшено долевое участие в фирме Veriff, которая специализируется на аутентификации личности через интернет. Кроме того, на прибыль Inbank повлияли изменения в налоговом законодательстве в Латвии, вследствие чего из баланса пришлось исключить налогооблагаемое имущество на сумму 389 тысяч евро. Совокупное влияние этих событий на общую прибыль Inbank выразилось суммой в 4,8 миллиона евро.

Основные финансовые показатели по состоянию на 31 декабря 2017 года

- Объем баланса: 126,0 миллиона евро

- Кредитный портфель: 92,9 миллиона евро

- Объем вкладов: 95,1 миллиона евро

- Чистая годовая прибыль: 7,5 миллиона евро

- Собственный капитал: 22 миллиона евро

С полной версией консолидированного годового отчета Inbank за 2017 год можно ознакомиться здесь:

Inbank начал банковскую деятельность в 2015 году, предлагая услуги через свой интернет-банк и широкую сеть партнеров. Inbank действует на рынках потребительских кредитов Эстонии, Латвии и Польши, а также занимается привлечением международных вкладов с рынков Германии и Австрии. Общая численность клиентов Inbank в трех странах составляет порядка 170 тысяч.

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