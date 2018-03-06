Инвесторы больше не боятся политических шоу США

Шанхайская биржа Фото: EPA

Рынки азиатских регионов сегодня резко выросли, потому как страхи инвесторов относительно тарифов США развеялись, сообщает MarketWatch.

Во-первых, нет детального плана введения тарифов, а во-вторых, в США много тех, кто выступает против этих планов. «Страхи инвесторов, вызванные началом торговой войны, развеиваются. Многие видят в этом больше политическое шоу» - сообщили аналитики банка OCBC.

Японский индекс Nikkei вырос на 1,8 процентов и достиг 21 417 пунктов. На рост индекса повлияло и снижение курса Йены. Юной-Корейский прибавил 1,5 процента. Австралийские рынки выросли на 1,1 процента, а в Сингапуре на 1,2 процента.

Гонконгский Hang Seng поднялся аж на 2,3 процента, тогда как еще вчера он потерял 2,3 процента.

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Дмитрий Фефилов



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