Ярмарка труда и карьеры кассы по безработице соберёт на месте 70 работодателей Фото: Andras Kralla

Сегодня, 6 марта, в Таллинне, Эстонская касса по безработице проводит в Котле культуры очередную Ярмарку труда и карьеры. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 17:00 часов.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийма Сарапуу, ярмарка все больше превращается в место для обсуждений на различные темы, касающиеся рынка труда. «Разумеется, важной составляющей ярмарки по-прежнему является трудовое посредничество – возможность встретиться с работодателями с глазу на глаз, обсудить условия работы и узнать об интересующем месте работы, что является дополнительной ценностью посещения ярмарки. В то же время, с каждым годом всё больше заметно, что существует также реальная потребность в более широких содержательных обсуждениях и семинарах. Именно это мы и хотим предложить на семинаре по карьере и многих различных мастер-классах, которые пройдут в рамках ярмарки труда. В этот раз для проведения на семинаре по карьере дискуссии, мы впервые привлечём и посетителей ярмарки – узнаем их опыт и ожидания, которые связаны с работой или поиском работы», сказал Сарапуу.

На ярмарке будет представлено около 70 работодателей, которые могут предложить свыше 2000 рабочих мест. Предлагаются как простые рабочие места, так и должности для специалистов, много сезонных предложений, а также предложений о работе в секторе обслуживания и на производстве. На месте будут также иностранные работодатели и EURES-консультанты. Для того чтобы лучше ориентироваться среди большого количества работодателей и предложений о работе, отдельно отмечены работодатели, которые предлагают работу людям с пониженной трудоспособностью (около названия работодателя знак «Siia Saab»), и молодым людям в возрасте до 18 лет (около названия работодателя знак в виде кленового листа). Работодателей, которые предлагают возможность пройти учебную практику, можно найти по знаку „koolipraktika“.

В центре внимания семинара по карьере «Наши люди – наши возможности 4.0» в этот раз будут получаемые от работы положительные эмоции и зрелищность. Если корпоративная культура и среда организации способствует этому, то можно прийти в организацию с позитивными эмоциями и начать вносить свой вклад. Если организация может предложить только условия, то радость от работы и желание проявить себя должны идти всё-таки от самого человека. Кроме того, что посетители смогут послушать интересные выступления, будет также возможность внести свой вклад, ответив на вопросы на темы поиска работы. Мнение народа в увлекательной форме «Война роз» на сцене обсудят представители поколений X и Y, которые являются экспертами по найму работников. Своё мнение на темы, касающиеся работы и поиска работы, можно высказать здесь: www.menti.com, пароль 77 85 35.

На семинаре об услугах в центре внимания будет оценка трудоспособности, возможности обучения как для соискателей работы, так и для работающих людей, также можно будет узнать, как начать предпринимательскую деятельность при поддержке кассы по безработице.

В течение всего дня можно будет принять участие в различных практических семинарах, которые пройдут как на эстонском, так и на русском языках. Семинары помогут найти ответы на вопросы:

Как справиться со стрессом и снизить напряжение?

Как продать себя, если нет опыта работы?

Что делать, если стоишь на распутье перед выбором?

Что целесообразнее: работать за зарплату или заняться предпринимательством?

Партнёры кассы по безработице из Трудовой инспекции, Департамента социального страхования и уездных центров по развитию ответят на вопросы посетителей ярмарки и дадут рекомендации по юридическим вопросам. На месте также будет несколько организаций, объединяющих людей с особыми потребностями. На ярмарке есть консультационные боксы для людей с особыми потребностями, где они могут получить консультацию кейс-менеджеров кассы по безработице. Можно будет бесплатно получить совет на тему карьеры, а также сразу получить консультацию по карьере, которая предусмотрена как для работающих людей, так и для соискателей работы.

Дополнительная информация о ярмарке на сайте ярмарок труда. Delfi TV будет вести прямую трансляцию с семинара по карьере. Как семинар по карьере, так и семинар об услугах будут сопровождаться сурдопереводом.

Помимо сегодняшней ярмарки труда, также Яанус Валдмаа, главный EURES-специалист кассы по безработице, приглашает как работодателей, так и соискателей работы принять также участие в онлайн-ярмарке труда, которая пройдёт 28 марта, и в этот раз в центре внимания будут сферы ИТ, торговли и коммуникации. «В сотрудничестве с программой Work in Estonia, мы предлагаем компаниям, у которых есть желание нанять специалистов из других стран, возможность принять участие и искать кандидатов на бесплатном вербовочном мероприятии. В основном, на мероприятии будут соискатели работы из европейских стран, но не только – мероприятие рекламируется в Грузии, Украине, Турции, а также в Италии, Португалии, Испании и др. европейских странах», сказал Валдмаа. Дополнительная информация об онлайн-ярмарке труда на сайте.

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