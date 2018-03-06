Производитель печей для сауны Harvia планирует выход на биржу

Производитель печей для сауны Harvia Фото: Harvia

Выхода компании на IPO ожидали уже давно.

Изготовитель печей и саун, Финская компания, Harvia планирует выйти на хельсинкскую биржу, сообщили компания и ее основной владелец, инвестиционная компания CapMan Buyout.

При первоначальном публичном размещении акций на продажу будут выставлены как акции нынешних владельцев, так и новые акции Harvia. Ожидается, что доля CapMan останется наиболее значимой также после выхода Harvia на биржу.

Целью передачи акций Harvia для торгов является собрать капитал в 45 миллионов евро. Harvia планирует выплачивать дивиденды своим владельцам дважды в год. В этом году компания собирается распределить лишь последние дивиденды за конец текущего года.

Выход компании на биржу был ожидаем. Предыдущий генеральный директор Пертти Харвиа, относящийся к поколению основателей компании, говорил об этих целях уже в 2014 году, когда семья продала большую часть Harvia инвестиционной компании CapMan. О намерении выйти на биржу Harvia рассказала в феврале этого года газете Helsingin Sanomat.

Оборот Harvia составил в прошлом году 60 миллионов евро, прибыль – 9,3 миллиона. В компании работает около 370 сотрудников. Деятельность Harvia ведется в в Финляндии, Китае, России и Эстонии.

Штаб-квартира компании и завод по производству печей располагаются в Муураме.

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