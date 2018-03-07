Система налога с оборота ЕС наконец начинает развиваться!

Эксперты PwC сделали обзор изменений, планируемых европейской директивой по НСО, для внедрения которой Эстония должна принять необходимые правовые нормы уже к началу следующего года.

В октябре 2017 года Европейская Комиссия опубликовала предложение об изменении директивы о налоге с оборота 2006/112/EU для изменения действующей системы налога с оборота. До сих пор это предложение оставалось без достаточного внимания. Предложение охватывает первую часть первого законодательного этапа движения от переходной к окончательной системе налога с оборота, основным принципом которой