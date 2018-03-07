Facebook, Amazon и Google уже конкурируют с банками

Приложение SEB банка Фото: Raul Mee

Треть из опрошенных экспертов банковского сектора Европы и Эстонии подтвердили, что ввиду принятия Европейским Союзом директивы платежных услуг PSD2 банковский сектор ждут большие перемены. Большая доля платежных услуг может уйти в руки технологических гигантов, таких как Facebook, Google и Amazon, сообщила норвежская фирма мобильных платежей Auka.

Принятая в январе этого года директива PSD2 будет иметь большее влияния как на банковский сектор, компании, занятые в сфере финансовых технологий, так и на потребителей электронных услуг и продуктов.

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Дмитрий Фефилов

