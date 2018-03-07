Финские деньги вернулись на таллиннский рынок недвижимости

Достигший своего предела финский рынок недвижимости все больше гонит финских инвесторов в сторону Таллинна, где они вновь скупают оптом и в розницу квартиры, заметил руководитель бюро недвижимости Center Kinnisvara Кристьян Айрер.

Айрер говорит, что последние пару лет любителей интриг, которые пытались переносить происходящее на скандинавском рынке недвижимости на эстонский рынок, призывали к спокойствию. То, что шведский рынок в пузыре, а финский в напряжении еще не означает, что рынок недвижимости в Таллинне тоже на грани пузыря. По его мнению, мы стоим на пороге не пузыря, а большого роста цен.