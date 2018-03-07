Эстонские онлайн-магазины все успешнее продают за границу

07 марта 2018, 17:00

Эстонские онлайн-магазины все успешнее продают за границу Эстонские онлайн-магазины все успешнее продают за границу
Фото: DPD

В 2017 году объемы доставки посылок из онлайн-магазинов клиентам при помощи DPD Eesti выросли во всех категориях, причем, если объем посылок внутри страны увеличился примерно на четверть, то особенно примечательным является рост объемов доставки за пределы Эстонии – в этой области он превысил 43%.

«Сфера онлайн-торговли в целом уже некоторое время растет с невообразимой скоростью. Разумеется, рост объемов пересылок и количества заказов нас исключительно радует.  Мы особенно рады тому, что в прошлом году количество посылок, отправляемых посредством DPD за рубеж, выросло на 43 с небольшим процента, –  отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.  –  Это однозначно демонстрирует, что местные интернет-магазины сделали сильный рывок вперед, они амбициозны и поставили себе целью найти новых клиентов за рубежом». Кивимурд добавил, что в эстонских интернет-магазинах заказчики из-за рубежа заказывают товары самые разнообразные товары – начиная с пищевых добавок и заканчивая автомобильными шинами. Также можно отметить, что в сравнении с прежними годами заметно увеличился объем пересылок, заказанных посредством сервиса Amazon.

Количество посылок, проходящих через сеть Pickup (т.е. через посылочные автоматы и пункты получения посылок, расположенные в магазинах), выросло на 81%. «Столь серьезному росту, несомненно, способствовало расширение сети за счет появления новых посылочных автоматов DPD, а также за счет вхождения в сеть DPD посылочных роботов Cleveron Collect.Net, – пояснил Кивимурд, отметив, что это является свидетельством того, что на эстонском рынке для DPD достаточно места и клиенты хорошо приняли развитие посылочной сети, несмотря на то, что DPD вышел на местный рынок с посылочными автоматами позднее конкурентов. – В течение ближайших двух лет мы планируем инвестировать в посылочные автоматы в Прибалтике еще 5 миллионов евро. Уже в текущем году в Эстонии появится 50 новых посылочных автоматов DPD».

Отметить можно еще одну тенденцию прошлого года – количество посылок с доставкой в день заказа выросло на 42%. Это означает, что скорость доставки заказов становится для клиентов все важнее. Для бизнес-клиентов максимально быстрый срок доставки товара является абсолютно обычным явлением. «При этом для бизнес-клиентов на первом месте все же стоит высокая надежность поставок, а DPD, являясь лидером рынка в своем сегменте, стабильно поддерживает результат на уровне, превышающим 99%», – отметил Кивимурд. Надежность поставок означает, что курьер приезжает за посылкой в предусмотренное время и в срок доставляет ее в место назначения. 

В прошлом году компания DPD Eesti также активно вышла на рынок доставки продуктов, постоянно наращивая объемы. «Запуск сервиса доставки продуктов был связан с рядом вызовов, но в то же время был захватывающий период, – прокомментировал Кивимурд. – Значительное отличие доставки продуктов от всего остального, чем мы занимаемся, заключается в том, что услугой можно воспользоваться в любой день недели – с 10 утра до 10 вечера. Сложность заключается еще и в том, что товар должен быть доставлен прямо к двери клиента в выбранный им промежуток времени. Имеющаяся в нашем распоряжении информация об объемах заказов позволяет заключить, что покупка продуктов питания и потребительских товаров онлайн будет становиться все более популярной».

 

DPD Eesti – лидер рынка внутригосударственных и международных курьерских услуг, обслуживающий в Эстонии частных и бизнес-клиентов при помощи примерно 200 курьеров и более чем 180 автомобилей, а также дополнительно предоставляющий работу 127 специалистам. На сегодняшний день в Эстонии у DPD насчитывается около 120 пунктов Pickup, 24 из которых – автоматы, 8 – посылочные роботы, а остальные – магазины, где можно получить свою посылку.  www.dpd.ee 

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