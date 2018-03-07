Товары стали дороже на 3,5% Фото: Raul Mee

Индекс потребительских цен в феврале по сравнению с январем вырос на 0,9%, а по сравнению с февралем прошлого года увеличился на 3,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Больше всего на росте цен сказалось подорожание продовольствия.

По сравнению с февралем 2017 года товары стали дороже на 3,5%, а услуги - на 4,4%, сообщила в среду, 7 марта, пресс-служба ведомства.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с февралем прошлого года выросли на 6,4%, а нерегулируемые цены - на 2,2%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в феврале оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков (примерно на 5%), что составило около трети от общего роста инфляции. Яйца подорожали на 41%, замороженные фрукты и ягоды - на 37%, масло - на 25%.

Весомую роль в изменении показателей индекса сыграл и рост цен на табачные изделия и алкогольные напитки в размере 10,6%. При этом наиболее заметно - на 27% - в феврале подорожало пиво.

Оказало влияние на индекс потребительских цен и удорожание моторного топлива. Так, в фверале по сравнению с тем же месяцем прошлого года бензин подорожал на 7%, а дизельное топливо - на 4,6%.

По сравнению с январем в феврале наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подорожание электроэнергии для рядовых потребителей в размере 5,3%.

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