Вражда российских олигархов угрожает электромобилям

Вражда российских олигархов угрожает электроавтомобилям Фото: pixabay

Вражда российских миллиардеров вокруг контроля компании MMC Norilsk Nickel PJSC вышла на новый виток развития еще в феврале этого года. Однако в этот раз конфликт может затронуть даже такие компании, как Tesla и Apple, сообщает Bloomberg.

Вражда между двумя крупными владельцами "Норникеля" Олегом Дерипаской и Михаилом Потаниным идет уже давно. Причины этого конфликта кроются в том, что у двух олигархов разные взгляды на развитие компании. Дерипаска полагается на дивиденды от акций "Норникеля", которые погли бы на обслуживание долгов компании "Русал". Потанин же, напротив, неоднократно заявлял о необходимости сокращать выплаты

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Дмитрий Фефилов

