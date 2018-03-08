Ааду Полли: завод по рафинированию древесины как пробный камень аргументированных дебатов

член правления Est-For Invest Ааду Полли Фото: Andras Kralla

Дебаты на тему возможности строительства завода по рафинированию древесины прежде всего пробный камень – позволим ли мы властвовать страхам и полуправде, или сможем рационально анализировать и принимать обоснованные решения, сказал член правления Est-For Invest Ааду Полли на сегодняшнем заседании городского совета Тарту. Он призвал жителей Тарту объединиться вокруг общей цели, для того чтобы проанализировать возможность строительства завода, основываясь на научных аргументах.

Ааду Полли подчеркнул, что решение о строительстве завода не принято. Процесс государственной особой планировки пока не сдвинулся с места, потому что государство ещё собирает команду. После этого министерство финансов начнёт поэтапную работу по проведению планировки. Каждый этап особой планировки будет завершаться представлением результатов общественности, во время которого в течение 60 дней будут представляться результаты исследовательских работ, организовываться семинары и предоставляться вся предварительная информация для того, чтобы заинтересованные стороны могли дать как можно более конструктивную обратную связь. В их числе также связанные с месторасположением самоуправления, местные жители и предприниматели.

Полли добавил, что все инвесторы Est-For Invest предпочитают чистую окружающую среду экономическому развитию. «Недавнее исследование общественного мнения подтвердило мою точку зрения: если выбирать между первым и вторым, то жители Эстонии предпочтут чистую окружающую среду экономическому развитию. Также и я, мой коллега Маргус Кохава, инвесторы и другие, кто ежедневно активно занимается нашим проектом. И жители Финляндии, Швеции, Германии или Ида-Вирумаа от нас не отличаются – требования к окружающей среде у них такие же высокие, как и у нас. Понимаю, что в последнее время запуск в Финляндии новейшего завода по производству биопродукции и связанные с ним мешающие запахи, испугали многих. Понимаю и считаю важным здоровье реки Эмайыги и согласен, что в ней и в дальнейшем должна быть возможность плавать не только у жителей Тарту, но и у всех остальных живых организмов. Перечисление страхов можно продолжить, но я утверждаю, что Est-For Invest не станет строить завод, который загрязняет окружающую среду», сказал он.

Единственная возможность избавиться от страхов – это провести основательные исследования с целью выявить, можно ли снизить риски с помощью существующей технологии. «Мы каждый день занимаемся тем, чтобы вера переросла в план, решения и ответы на актуальные вопросы, и, чтобы наконец появилось бы то, что можно было бы пощупать – гарантии. Гарантии могут основываться только на решениях, разработанных совместно с технологами и учеными – на аргументах и фактах. Опять и снова мы встречаемся с людьми, которые основываясь на прошлом опыте утверждают, что обязательно реализуются чёрные сценарии. Мы встречаем также людей, которые заняли позицию будучи под воздействием тактики запугивания со стороны оппонентов, которая основывается на полуправде и чисто ложных утверждениях. Но только основываясь на научных знаниях, мы сможем решить проблемы, стоящие перед нами и перед миром. Эстонские ученые могли бы быть впереди этого движения. Est-For со своей стороны готов внести свою лепту», сказал он.

По словам Полли, на фоне идеи о строительстве завода, в первую очередь нужно учитывать, что при формировании Эстонии, которая была бы странной дружелюбной к окружающей среде, нужно реалистично и без прикрас оценивать существующее в Эстонии положение и найти наиболее подходящее решение для нашей окружающей среды. «Вы знали, что на сегодняшний день, Эстония по эмиссии углекислого газа на одного жителя является самой загрязненной страной в Европе, занимая место впереди Люксембурга? У Люксембурга для этого есть существенные причины – маленькая территория, очень много автомобилей каждый день приезжает в страну и выезжает из нее, а также отсутствуют хорошие возможности для получения возобновляемой энергии с помощью ветра, солнца, воды или биомассы. В то же время в Эстонии имеются великолепные возможности для использования биомассы в большем чем сейчас объёме», сказал он.

После этого Полли сослался на то, что помимо потребления энергии из ископаемых ресурсов, жители Эстонии потребляют также продукцию из невозобновляемых ресурсов. «Будь это полиэтиленовые пакеты, пластмасса или полиэстер. Но можно привести и другие примеры – например, Франция полностью запретит использование одноразовой посуды с 2020 года. Мой вопрос ко всем нам состоит в том, как сделать так, чтобы у жителей Тарту, учёных и предпринимателей была бы единая цель, как с помощью реальных действий подвести Европу и весь мир к самому дружелюбному к окружающей среде решению», спрашивает Полли.

Он выразил уверенность, что с помощью биопродукции Эстония сможет увеличить производство зеленой электроэнергии минимум на 48% по сравнению с 2016 годом, заменив электроэнергию, получаемую из ископаемых ресурсов, возобновляемой. Всего завод мог бы уменьшить количество парниковых газов в Эстонии на 1,6% по сравнению с 2015 годом. Это сопоставимо с тем, как если бы на дорогах Эстонии ездило на 83 000 автомобилей меньше. Дополнительно завод производил бы биопродукцию, из которой можно было бы изготавливать биотопливо второго поколения или вискозные материалы, заменив источники отопления на основе ископаемого топлива и текстиль.

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