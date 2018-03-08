Airbus планирует сократить более 3700 рабочих мест

Airbus планирует сократить 3720 рабочих мест, передает BFM TV. Такое решение было принято на заседании совета предприятия, которое прошло в городе Бланьяк (рядом с Тулузой, юг Франции), где расположены штаб-квартира Airbus и часть ее заводов.

По словам представителя компании Жан-Марка Эскурру, сокращение рабочих мест произойдет в основном в Германии, Испании, Великобритании и Франции. В частности, во Франции на заводах в Сен-Назере, Нанте и Тулузе будут сокращены 470 рабочих мест.

Сокращения связаны с низким спросом на пассажирский самолет А380, а также на новый военно-транспортный самолет А400М.

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