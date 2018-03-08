Билл Гейтс: новый кризис точно наступит

Фото: EPA

Об этом миллиардер рассказал на сессии вопросов и ответов на сайте reddit.com.

"Как вы думаете, наступит ли в ближайшее время ещё один финансовый кризис, аналогичный тому, что был в 2008 году", - задал вопрос пользователь jpfg259.

"Да. Трудно сказать, когда, но наступит обязательно. К счастью, прошлый кризис мы прошли довольно хорошо. Об этом говорил Уоррен, он понимает эту сферу гораздо лучше меня. Несмотря на такой прогноз, я настроен оптимистично в отношении того, как инновации и капитализм улучшат ситуацию для людей во всём мире", - ответил Билл Гейтс.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень

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