Инвестор Тоомас: как заработать на воде?

Я провел небольшую инвентаризацию в своем портфеле и что я обнаружил: большее число акций из растущих превратились скорее в дивидендные акции. Я не могу сидеть сложа руки. Пришло время начать искать растущие акции.

«А почему ты не инвестируешь в воду?» - недавно у меня спросили. Идея хорошая, так как население растет, города увеличиваются. В городах дела с водой обстоят так, как они обстоят, о чем знает каждый, кому доводилось пить водопроводную воду со вкусом ржавых труб. Хорошая вода нужна и в сельском хозяйстве, ведь чем-то надо кормить эту массу народа. Однако, опустынивание территорий набирает