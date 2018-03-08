Силламяэский "Калев" задолжал футболистам около 100 000 евро

Ходатайствующий о банкротстве силламяэский "Калев" задолжал своим бывшим футболистам около 100 000 евро.

Заявление силламяэского футбольного клуба, в котором он просит объявить себя банкротом, Вируский уездный суд рассмотрел накануне.

"Суд вынесет решение по ходатайству 16 марта", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Елена Муттонен.

"Я предполагаю, что суд признает клуб банкротом. Точная сумма его долгов будет определена в ходе банкротного производства, когда кредиторы представят свои заявления. На данный момент известно, что речь идет сумме примерно в 250 000 евро. Из них около 100 000 евро - это задолженность перед бывшими работниками, по большей части перед футболистами", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee временный банкротный управляющий, присяжный адвокат Хиллар Виллерс.