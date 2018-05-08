Ошибка Dow Jones обрушила акции разработчика игры Call of Duty

Агентство Dow Jones Newswires, выпускающее срочные биржевые новости, допустило ошибку при публикации отчетности американского разработчика видеоигр Activision Blizzard и тем самым обрушило акции компании на 6%.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передают "Ведомости".

В отчетности компании за I квартал говорилось о рекордных выручке и прибыли. За январь - март Activision получил $1,97 млрд выручки, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль выросла с $426 млн до $500 млн. Отмечается, что причиной роста стало увеличение внутренних покупок в играх Call of Duty: World War II и Candy Crush Saga.

Dow Jones Newswires опубликовало отчетность компании раньше времени и при этом допустило ошибку, занизив показатель прибыли. В отчете говорилось, что разработчик получил доход в размере $1,7 млрд. После публикации материала акции Activision упали в цене на 6%.

Торги акциями разработчика на Nasdaq были приостановлены до публикации корректных данных. После исправления ошибки в отчете бумаги компании частично отыграли падение. К закрытию одна акция Activision стоила $66,82 (-2,3%).

Dow Jones извинился перед Activision за ошибку. «Мы сожалеем о нашей ошибке, а также о том, что непреднамеренно нарушили эмбарго. Мы выпустили сообщения о корректировке данных и оцениваем наши внутренние процессы», — говорится в сообщении Dow Jones.

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