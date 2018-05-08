5 самых перспективных направлений интернет-бизнеса Фото: pixabay

Интернет – довольно привлекательная сфера для развития собственного бизнеса, так как открывает массу возможностей. И какими бы новыми не казались идеи, рано или поздно, они устареют, и придется искать что-то неординарное. То, до чего никто еще не додумался.

В данной статье описаны самые перспективные направления для развития бизнеса посредством всемирной сети. Они не требуют практически никакой подготовки, заоблачного стартового капитала и других факторов, которые могут стать преградой на пути к достойному заработку в интернете.

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Екатерина Кобец