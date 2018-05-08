Илон Маск попытался восстановить доверие инвесторов через твиттер Фото: Getty Images

Известный американский бизнесмен Илон Маск, гендиректор производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Incorporated, не смог найти общего языка с аналитиками в ходе телеконференции после публикации финансовой отчетности, что привело к снижению доверия инвесторов и резкому падению котировок акций и облигаций Tesla.

В пятницу Маск продолжил защищать свою позицию, теперь уже в твиттере. И на его письменные заявления рынок отреагировал более благосклонно - акции Tesla подорожали почти на 1,5%, хотя вскоре подъем замедлился до 0,4%.

В ходе телеконференции в среду Маск резко оборвал двух аналитиков - Тони Сакконаги из Sandford C. Bernstein, интересовавшегося потребностями Tesla в привлечении капитала, и Джозефа Спака из RBC Capital Markets, который задал вопрос о производстве Model 3, пишет The Wall Street Journal.

"Скучные тупые вопросы - не круто", - заявил CEO.

Вместо этого он переключился на YouTube и видеоблогера Гэли Расселла - большого поклонника Tesla и ее акций - и провел в беседе с ним 20 минут.

При этом Tesla объявила о самом большом квартальном убытке в своей истории, проблемы с производством Model 3 остаются нерешенными. Маску часто удается вытягивать сложные случаи и спасать акции компании, но на этот раз выпады в адрес аналитиков стоили Tesla почти $3 млрд капитализации.

"Илон, тебе нужно повзрослеть. Перестань заглядываться на все, что блестит, и займись делом. Нужно отвечать на вопросы аналитиков, вопросы взрослых людей, а не фанатов", - заявила CNBC аналитик Kelley Blue Book Ребекка Линдленд.

Другие участники телеконференции, назвали поведение Маска "темпераментным" (PiperJaffray), а само мероприятие "курьезным" и "по-настоящему эксцентричным" (JPMorgan).

Аргументы Маска

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В пятницу Маск пытался объяснить свое поведение тем, что аналитики "шортят" акции Tesla больше, чем любых других американских компаний, то есть играют на снижение их стоимости. И что проигнорированы были вопросы именно тех аналитиков, которые ставят Tesla рекомендацию "продавать".

Он написал также, что "тупость вопроса Berstein о капвложениях заключалась в том, что ответ на него содержался в новостной рассылке за I квартал, которую он (аналитик - ИФ) получил заранее, со всеми подробностями в теле письма".

А вопрос RBC о спросе на Model 3 "абсурден, так как у Tesla около миллиона предзаказов без рекламы и автомобилей в шоурумах", считает Маск.

Из 27 аналитиков ведущих инвестбанков и брокерских компаний, опрошенных FactSet, лишь четверть рекомендуют продавать акции Tesla. При этом после скандальной телеконференции Спак из RBC ухудшил прогноз стоимости акций, а Сакконаги из Bernstein не стал менять оценку.

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