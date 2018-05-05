В Министерстве обороны ознакомили с изменениями в законе об оружии и их... Фото: Riigikantselei

В Министерстве обороны ознакомили с изменениями в законе об оружии, согласно которым эстонским оборонным предприятиям предоставляется право производства боевого оружия и боеприпасов, а также обращения с ними. О влиянии изменений на оборонную промышленность говорили местные предприниматели.

По словам министра обороны Юри Луйка, цель изменений состоит в том, чтобы предоставить возможность отечественным оборонным предприятиям производить, перевозить, складировать, ремонтировать и демилитаризовать боевое оружие и боеприпасы.

„Отсутствие права на обращение с оружием и боеприпасами представляет собой препятствие для наших оборонных предприятий и, в более широком плане, для экономики. Речь идет о сверхважном изменении в эстонской оборонной промышленности и в развитии оборонной сферы“, – сказал Луйк.

Министр обороны подчеркнул, что внесенные в закон изменения предусматривают также соответствующие требования и санкции.

Согласно изменениям, лицензия на деятельность выдается только действующим и зарегистрированным в Эстонии предприятиям, а предприниматели, владельцы, руководители, ответственные лица и работники должны пройти необходимую проверку.

„Это необходимо для того, чтобы производство боевого оружия не оказалось в руках неблагонадежных лиц“, – считает Луйк.

По словам министра обороны Юри Луйка, согласно изложенному в проекте закона прогнозу, в течение первого года порядка пяти-шести отечественных предприятий должны ходатайствовать о выдаче лицензии; в последующие годы – одно-два предприятия в год. Луйк добавил, что многие тендеры в сфере обороны выигрывают именно эстонские предприятия, однако большую часть боевого оружия и боеприпасов мы вынуждены закупать за рубежом. Но благодаря данному закону ситуация изменится. Для эстонских предприятий увеличатся также возможности экспорта.

Руководитель сферы оборонной промышленности Министерства обороны Энели Саабас отметила, что если в других сферах очень большую часть оснащения и услуг для сил обороны поставляют из Эстонии, то боевое оружие и боеприпасы поставляют, в основном, зарубежные предприятия.

В 2017 году государство закупило в сфере обороны товары и услуги, такие как оснащение оборонного назначения, или инвестировало в ИТ и инфраструктуру, в общей сложности, на 233,7 миллиона евро.

„57,4 процента от этой суммы было уплачено эстонским предприятиям“, – сказала Саабас. „Эта сумма, которая поступает предприятиям оборонной промышленности Эстонии, могла бы быть значительно больше“, – добавила Саабас.

По словам руководителя Союза оборонной промышленности Эстонии Ингвара Пярнамяэ, в Эстонии есть предприятия, располагающие потенциалом и навыками, необходимыми для предложения производственных возможностей и услуг. Пярнамяэ добавил, что от изменения закона получат выгоду сразу четыре области: производство ручного огнестрельного оружия и боеприпасов, производство взрывчатых веществ, сопряжение различных автономных систем с системами оружия, ремонт и техническое обслуживание оружия.

Йенс Хауг, член правления паевого товарищества Eesti Arsenal рассказал, что до настоящего времени Eesti Arsenal поставлял боевые взрывчатые вещества в Эстонию из-за рубежа, где их производят. Он пояснил, что теперь цель состоит в создании завода в Эстонии.

Хауг добавил, что изменения закона об оружии повлекут за собой также создание в Эстонии инженерных знаний в области оборонно-промышленного производства. „Мы должны по крупицам создавать ноу-хау“, – добавил он.

По словам Кульдара Вяэрси – руководителя и владельца предприятия Milrem Robotics, занимающегося интеграцией роботики в системы оружия, изменение закона важно для того, чтобы Эстония удерживала ведущую роль в оборонной промышленности также на мировом рынке. Он добавил, что произведенные в Эстонии продукты можно было бы продавать также за рубежом.

Изменения в законе в настоящее время находятся в производстве Рийгикогу. Согласно всем предпосылкам, изменения в законе вступят в силу уже с 1 июля текущего года.

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