На последующие три года школы электронными дневниками обеспечены

e-kool Фото: e-kool

Таллинский департамент образования и АО "э-Школа" (eKool AS) подписали договор об оказании услуги электронного ученического дневника всем таллинским муниципальным школам еще и на предстоящие три года.

Действующий договор уже заканчивался, поэтому в апреле департамент провел в поисках оказателя этой услуги тендер. АО "э-Школа предложило не только самую выгодную цену, но и новые возможности, которые школы давно хотели иметь.

Наибольшие изменения произойдут, как отметил заведующий общим отделом департамента Райнер Раннала, в области защиты личных данных, а также сочетаемости среды, предлагаемой со стороны АО, с другими инфомистемами.

Услуга обойдется городу примерно в 125 тысяч евро за три года.

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