Банк Эстонии купил в апреле облигаций на 59 млн евро

07 мая 2018, 17:30

Банк Эстонии купил в апреле облигаций на 59 млн евро Банк Эстонии купил в апреле облигаций на 59 млн евро
Фото: Scanpix

В рамках программы покупки активов Европейского центрального банка (далее - ЕЦБ) Банк Эстонии купил в апреле облигаций на 59 млн евро, что на 15,7% больше, чем в марте.

В общей сложности портфель покупки активов Банка Эстонии вырос до 5,21 млрд евро. Всего центральный банк Эстонии кумулятивно приобрел облигаций на сумму 5,32 млрд евро.

9 марта 2015 года все центральные банки еврозоны приступили к осуществлению политики количественного смягчения (QE), то есть программы скупки облигаций. Ранее программу планировалось выполнять хотя бы до конца сентября 2016 года и в любом случае до тех пор, пока, по оценке совета ЕЦБ, инфляция не стабилизируется и не придет в соответствие с целью совета в течение среднепродолжительного периода удерживать ставку инфляции ниже уровня 2%, но вблизи этой отметки.

В начале декабря 2015 года ЕЦБ решил продлить и расширить программу посредством покупки облигаций на сумму 60 млрд евро в месяц как минимум до марта 2017 года и реинвестирования. Наряду с государственными облигациями центральный банк теперь также может покупать и другие облигации публичного сектора, выпущенные местными и региональными самоуправлениями.

В апреле 2016 года вступило в силу решение ЕЦБ расширить программу покупки облигаций до 80 млрд евро в месяц и разрешить покупку облигаций предприятий с рейтингом инвестиционного уровня, эмитированных предприятиями, за исключением коммерческих банков.

В декабре 2016 года ЕЦБ решил продлить программу покупки активов как минимум до декабря 2017 года и с апреля сократить ее до 60 млрд евро в месяц. В октябре прошлого года ЕЦБ решил продлить срок действия программы, но сократить ее объем вполовину.

Финансово-политические меры предприняты для того, чтобы стимулировать экономику еврозоны. В первоначальной перспективе покупка облигаций должна повлечь за собой рост цен прочих видов активов, таких как акции и недвижимость, а также привести к ослаблению курса евро. ЕЦБ надеется, что в конечном итоге эти процессы перейдут и в реальную экономику.

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