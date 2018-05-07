Бывшего главу департамента по делам молодежи и спорта подозревают в коррупции

07 мая 2018, 08:00

бывший руководитель Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Рейн Ильвес бывший руководитель Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Рейн...
Фото: Scanpix/Postimees

Центральная криминальная полиция задержала бывшего руководителя Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Рейна Ильвеса по подозрению в коррупции.

Ильвес был задержан на прошлой неделе, сообщают в понедельник утренние новости ETV+ со ссылкой на Postimees.

Кроме того, по подозрениям в коррупции был задержан еще один человек. Задержанных подозревают в организации тендеров, которые проводил таллиннский департамент, в пользу своих родственников и близких.

После проведения первоначальных следственных действий оба были отпущены на свободу.

Заместитель начальника департамента Айн Киви сообщил, что коррупционные подозрения в отношении бывшего руководителя не стали для него сюрпризом, поскольку к аналогичным выводам привел и внутренний аудит, проведенный в ведомстве. 

 

Горуправа в декабре прошлого года освободила Ильвеса от должности на фоне скандалов вокруг ледового холла "Тондираба". 

 

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