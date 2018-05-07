Рыйвас сменил Холсмера на посту зампреда финансовой комиссии

В финансовой комиссии Рийгикогу состоялись внеочередные выборы председателя и заместителя председателя.

Председателем комиссии вновь был избран Михаил Стальнухин. Заместителем председателя – Таави Рыйвас. За кандидатуру Стальнухина проголосовали 6 и за кандидатуру Рыйваса – 5 членов комиссии.

Внеочередные выборы прошли в связи с уходом бывшего заместителя председателя комиссии Ремо Холсмера из Рийгикогу.

В понедельник на заседании комиссия рассмотрела проект закона о внесении изменений в Закон о структурных субсидиях на период 2014 – 2020 гг. и в другие законы. Члены комиссии также заслушали информацию о составлении государственной бюджетной стратегии на 2019-2022 гг. На заседании комиссии пояснения представил министр финансов Тоомас Тынисте.

Во вторник стратегию планируется обсудить на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности.

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