Elme Metall переводит центр логистики и обслуживания концерна из Таллинна в Ригу

08 мая 2018, 15:00

Принадлежащее концерну BLRT Grupp предприятие Elme Metall уменьшает роль таллиннского центра в организации логистики и планирует расширить центр логистики и обслуживания в Риге. На эстонских клиентов создание крупного центра в Риге не повлияет.

Член правления Elme Metall Георгий Григорян сказал, что первый этап создания рижского центра логистики и обслуживания был пройден в 2010 году, когда предприятие приобрело в Риге недвижимость бывшего металлообрабатывающего завода. «В этой связи будут сокращены объемы складских помещений наших центров в Таллинне и Тарту. Благодаря стабильному росту объемов и оборота концерна в последние годы мы возрождаем план постройки центра логистики и обслуживания на участке площадью 9 гектаров. Мы давно искали возможность предложить клиентам новые товары и услуги, а также сократить время выполнения заказов, и теперь это можно будет осуществить. Важной мы также считаем возможность использования морского транспорта для доставки металла и изделий из металла», - отметил Григорян.

В результате роста потребительского спроса и повышения эффективности продаж объемы концерна за прошлый период увеличились на 15%. Это дало руководству предприятия возможность приступить к реализации заявленного ранее долгосрочного плана развития логистики и оптимизации складской инфраструктуры. Создающийся в Риге центр логистики станет ключевой базой для развития продаж Elme Metall и обслуживания клиентов в странах Балтии и Скандинавии.

Продолжается и стабильный рост предприятия на других рынках. «Мы увеличиваем ассортимент предлагаемых товаров и услуг на нынешних рынках и планируем расширяться на новые. Наша цель – сохранение лидерской позиции и постоянное увеличение рыночной доли в области продажи и обработки металла», - сказал Григорян.

Входящее в концерн BLRT Grupp предприятие Elme Metall занимается продажей металлопроката и обработкой изделий из металла. Сегодня Elme Metall является международным предприятием и обеспечивает работой около 500 человек. Elme Metall располагает филиалами в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Польше и России. Elme Metall действует на рынках машиностроения, а также промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства, судостроения, наземной и морской ветряной энергетики, а также нефтегазовой промышленности.

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