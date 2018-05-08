ЕС обсудит введение новых санкций в отношении России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper; ведет подготовительную работу для Совета ЕС) сегодня соберется на встречу, в ходе которой поднимет вопрос о новых санкциях в отношении России.

Это следует из документации к предстоящей встрече, опубликованной на сайте Совета Европы, пишет "Коммерсант".

«Ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки — решение и исполнительное распоряжение»,— называется один из документов к встрече. Сам текст документа не опубликован.

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