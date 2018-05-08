Экономисты написали письмо Трампу как 88 лет назад

Интересный случай произошел в США. С открытым письмом к Трампу выступили 1144 экономиста, с целью отговорить его от развязывания торговой войны с Китаем.
По мнению экспертов, политика протекционизма приведет к колоссальному росту инфляции, расплачиваться за который будут потребители.
Текст письма опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков после того, как Китай заговорил о введении запрета на поставку продукции Apple в Поднебесную.
США планирует повысить импортные пошлины, чтобы защитить внутренних производителей. Однако это нанесет урон по экспортерам и бизнесу, который окажется под влиянием ответным мер.
В прошлый раз подобное письмо было написано в 1930 году.
Тогда 1028 экономистов написали в Конгресс США с просьбой отказаться от идеи ввода тарифов на более чем 20 тыс. импортируемых товаров. Закон Смута-Хоули в итоге все равно был принят, другие страны также повысили импортные пошлины и товарооборот с США сократился. Экономическая ситуация в стране ухудшилась на фоне борьбы с последствиями Великой депрессии.