Экономисты написали письмо Трампу как 88 лет назад

Интересный случай произошел в США. С открытым письмом к Трампу выступили 1144 экономиста, с целью отговорить его от развязывания торговой войны с Китаем.

По мнению экспертов, политика протекционизма приведет к колоссальному росту инфляции, расплачиваться за который будут потребители.

Текст письма опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков после того, как Китай заговорил о введении запрета на поставку продукции Apple в Поднебесную.

США планирует повысить импортные пошлины, чтобы защитить внутренних производителей. Однако это нанесет урон по экспортерам и бизнесу, который окажется под влиянием ответным мер.

В прошлый раз подобное письмо было написано в 1930 году.