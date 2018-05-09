Мэй, Макрон и Меркель сожалеют о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном

08 мая 2018, 23:00

Мэй, Макрон и Меркель сожалеют о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном Мэй, Макрон и Меркель сожалеют о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном
Фото: Reuters/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сожалеют о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте британского правительства.

Мэй, Меркель и Макрон «с сожалением и обеспокоенностью приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». В документе говорится о неизменной приверженности лидеров трех стран СВПД. «Это соглашение остается важным для нашей общей безопасности. Напомним, что СВПД был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН. Эта резолюция остается обязательной международно-правовой основой для разрешения спора об иранской ядерной программе. Мы настоятельно призываем все стороны оставаться приверженными его полному осуществлению», – говорится в заявлении.

 

Мэй, Меркель и Макрон призывают власти Ирана проявлять сдержанность в ответ на решение США. «Иран должен продолжать выполнять свои обязательства по сделке, полностью и своевременно сотрудничая с МАГАТЭ. МАГАТЭ должно быть в состоянии продолжать осуществлять долгосрочную программу проверки и мониторинга без каких-либо ограничений или препятствий», – уточняется в документе.

Трамп 8 мая объявил о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном. Он пообещал немедленно подписать документ о «санкциях самого высокого уровня» против Ирана. Трамп считает Иран спонсором международного терроризма, представляющим опасность из-за наличия потенциала создания ядерного оружия.

 

 

 

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