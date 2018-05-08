Saku: неуверенность Carlsberg в отношении Эстонии возросла

Над инвестированием в Эстонии висит т.н. красный флаг, поскольку уверенность в отношении государства уменьшилась, предупредил руководитель Saku Olletehas Яан Хярмс.
Государство сообщило, что дальнейшее увеличение акцизов на алкоголь будет отменено, но, несмотря на это, производители требуют уменьшения акцизов, сказал руководитель Saku Olletehas Яан Хярмс на пресс-обеде, организованном предприятием. «Мы сделали подсчеты и увидели, что нам не нужно опускать акцизы до уровня Латвии, нужно не сильно от него отходить», - сказал Хярмс.