Таллиннский порт сообщает о намерении котировать акции на Таллиннской бирже

Таллиннский порт Фото: Andres Haabu

Акционерное общество Tallinna Sadam во вторник объявило о намерении провести публичное предложение акций и котировать акции на Таллиннской бирже Nasdaq в основном балтийском списке.

Согласно сообщению, частным инвесторам из Эстонии и институциональным инвесторам из Эстонии и зарубежных стран планируется предложить около трети акций предприятия. AS Tallinna Sadam намеревается выпустить до 75 404 968 новых акций, а сегодняшний единственный акционер компании, Эстонская Республика, намеревается продать дополнительно до 11 300 000 имеющихся акций Таллиннского порта.

Предполагаемый период подписки на акции продлится с 25 мая по 6 июня 2018 года. AS Tallinna Sadam планирует объявить о первичном публичном предложении акций 25 мая посредством соответствующего извещения. При объявлении публичного предложения акций будет также обнародован зарегистрированный в Финансовой инспекции проспект, связанный с предложением.

Организаторами институционального предложения акций являются Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank и Swedbank. Организаторами розничного предложения являются Swedbank и LHV Pank.

Дивидендные акции

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«Концепция развития Tallinna Sadam ставит целью стать самым современным и прогрессивным портом Балтийского моря с упором на цифровые технологии, сильную клиентскую базу и преданную команду, бизнес-модель которого построена на сбалансированных направлениях основной деятельности.» – сказал председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм. «В прошедшие годы Tallinna Sadam показывал стабильные финансовые результаты и регулярно выплачивал дивиденды. Подавая заявление о котировке акций на Таллиннской фондовой бирже, мы позиционируем себя в качестве высококачественного дивидендного актива. Выход компании на Таллиннскую биржу Nasdaq станет дополнительным знаком качества нашим достижениям и даст нам толчок к последующему развитию».

По словам председателя совета Tallinna Sadam Ааре Тарка, Tallinna Sadam играет важную роль в качестве маяка в сфере развития портовых услуг в Эстонии, а также выступает в качестве ворот в Европу и за ее пределы для пассажирских и грузовых потоков. «У компании профессиональное руководство и отличный потенциал для будущего развития», – сказал Тарк.

«План правительства котировать акции Таллиннского порта на Таллиннской бирже Nasdaq прежде всего создает новые инвестиционные возможности для жителей Эстонии и местных пенсионных фондов. Мы надеемся, что это сделает местный финансовый рынок более привлекательным для инвесторов и повысит местную ликвидность рынка. Планируемый выход на биржу сделает деятельность Таллиннского порта еще более прозрачной и станет образцом для возможных других листингов принадлежащих Эстонскому государству компаний», - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в апреле этого года нынешним единственным акционером предприятия, Эстонской Республикой, в 2019-2020 годах предприятие ставит целью выплатить акционерам нетто-дивиденды в размере не менее 30 миллионов евро, а начиная с 2021 года – в размере не менее 70 процентов от чистой прибыли за предыдущий год (за исключением влияния на прибыль одноразовых сделок и в зависимости от рыночных условий, планов роста и развития, а также – учитывая необходимость сохранять разумную ликвидность).

Акционерному обществу Tallinna Sadam принадлежит крупнейший в Эстонии комплекс торговых и пассажирских портов, которые в 2017 году обслужили 10,6 миллиона пассажиров и 19,2 миллиона тонн грузов. Дочернее предприятие Таллиннского порта TS Laevad организует паромное сообщение между материковой Эстонией и её крупными островами. Оборот Таллиннского порта в 2017 году составил 121,3 миллиона евро, скорректированная EBITDA – 66,5 миллионов евро, а чистая прибыль – 26,4 миллиона евро.

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