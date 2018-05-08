Трамп объявил о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном Фото: Reuters

Кроме того, Иран подвергнется «санкциям самого высокого уровня» со стороны США.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – точнее, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Об этом Трамп объявил на пресс-конференции в Белом доме, в Зале дипломатических приемов. «Я объявляю, что США выходят из ядерной сделки с Ираном», – заявил Трамп.

Он, кроме того, сказал, что немедленно подпишет документ о «санкциях самого высокого уровня» против Ирана. «Санкции самого высокого уровня вступят в действие в полном объеме. Если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьезные проблемы, чем когда-либо прежде», – сказал Трамп.

Трамп назвал Иран главным государством – спонсором международного терроризма, представляющим особую опасность из-за наличия потенциала создания ядерного оружия и средств его доставки. «У нас есть доказательства... что отказ иранского режима от программы создания ядерного оружия был ложным», – отметил президент США.

Трамп счел ядерную сделку «порочной, гнилой по своей сути». «После консультаций [со странами – партнерами по сделке] мне стало ясно, что мы не сможем предотвратить создание ядерной бомбы в рамках этого разваливающегося, прогнившего соглашения Если бы я позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с ядерной гонкой вооружений на Ближнем Востоке», – заявил Трамп.

Иранское государственное телевидение назвало решение Трампа выйти из СПВД незаконным, нелегитимным и подрывающим систему международных договоренностей, передало агентство Reuters. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США и видят в нем угрозу режиму нераспространения ядерного оружия. Выход США из сделки с Ираном поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Еще во время своей кампании Трамп объявил соглашение «очень плохой сделкой» и грозился выйти из него. Во время недавних визитов в США президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель они пытались убедить Трампа остаться в соглашении, но президент США потребовал изменить его и, в частности, наложить ограничения на ракетную программу Ирана и продлить ограничения на иранские ядерные исследования на период после 2020 г. Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что для Ирана недопустима никакая модификация соглашения, и если США выйдут из него, это сделает и Иран. При этом МАГАТЭ неизменно подтверждало выполнение Ираном своих обязательств по соглашению.

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