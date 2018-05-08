Вотум недоверия мэру Таллинна Таави Аасу провалился Фото: Andras Kralla

Во вторник, 8 мая, на внеочередной сессии Таллиннского горсобрания оппозиционные депутаты безуспешно попытались отправить в отставку столичного мэра, члена правящей Центристской партии Таави Ааса. Впрочем, оппозиция реально оценивала свои силы, понимая, что вотум не пройдет.

За вотум недоверия Аасу проголосовали 38 депутатов. Один депутат - центрист и вице-спикер Тойво Тоотсен - в голосовании не участвовал. На рабочем месте во время голосования присутствовали 39 из 79 народных избранников.

У оппозиции в горсобрании 38 мандатов, у правящей Центристской партии - 40.

Для того, чтобы вотум прошел, необходимо получить простое большинство голосов - то есть как минимум 40.

Оппозиция попыталась снять мэра с его поста из-за коррупции, в которой замешаны таллиннские чиновники, а также обвинила его в неспособности руководить городом.

В феврале 2016 года оппозиция также безуспешно пыталась снять Таави Ааса с должности. На тот момент он занимал пост исполняющего обязанности мэра.

Оппозиция попыталась снять мэра с его поста из-за коррупции, в которой замешаны таллиннские чиновники, а также обвинила его в неспособности руководить городом.

В феврале 2016 года оппозиция также безуспешно пыталась снять Таави Ааса с должности. На тот момент он занимал пост исполняющего обязанности мэра.

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