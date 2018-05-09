Для интернет-магазинов создана инструкция в целях честной торговли Фото: pixabay

В этом году Департамент защиты прав потребителей обращает особое внимание на условия продажи у интернет-магазинов. По результатам проверки, проведенной недавно в 40 магазинах, ситуацию можно оценить как плохую, потому что у 39 из них, независимо от размера интернет-магазина, имели место нарушения. Больше всего проблем отмечено с правом на отступление от договора в течение 14 дней.

В соответствии с Обязательственно-правовым законом на торговце лежит обязательство по предоставлению преддоговорной информации, и непредоставление или противоречивое предоставление данной информации рассматривается как вводящий в заблуждение прием торговли, который запрещен Законом о защите прав потребителей. "Интернет-торговля идет своим победным шагом, являясь беспрецедентно быстро растущим каналом продаж, увеличившись в прошлом году на 37%, но на фоне истории успеха каждому интернет-торговцу следует проявлять прилежание и избегать противоречий с законом. Приятно, что значительно обновившаяся в прошлом году команда запустила хорошо подготовленный и эффективный надзор за сектором. Плановые надзорные мероприятия в сфере интернет-торговли продолжатся, и эта тема по-прежнему будет оставаться в зоне особого внимания департамента", - сказал генеральный директор Департамента защиты прав потребителей Андрес Соонисте.

В условиях продажи больше всего проблем было с правом на отступление от договора в течение 14 дней, нарушения отмечены в 38 из 40 проверенных интернет-магазинов. Право на отступление от договора в течение 14 дней чаще всего исключалось по причине того, что товар был использован, испачкан или испорчен иным образом, например, если на товаре отсутствовали этикетки. В таких случаях торговец не имеет права исключать право на отступление от договора, но потребитель должен возместить торговцу снижение ценности товара. В качестве причины отказа в отступлении от договора приводилось также то, что речь шла об интернет-аукционе. Кроме того, был полностью исключен возврат белья и бикини, хотя закон допускает для данных товаров исключение права на отступление от договора только в том случае, если предмет был передан в закрытой упаковке, которая была потребителем открыта.

Департамент защиты прав потребителей подчеркивает, что в законе установлены четкие исключения, в отношении которых можно не предоставлять права на отступления от договора. Если ситуация не подразумевает исключения, то торговец не имеет права не предоставлять права на отступление от договора.

В 75% интернет-магазинов потребителям не была предложена типовая форма заявления об отказе от договора, а в условиях продажи не соблюдалось требование Обязательственно-правового закона, согласно которому при отступлении от договора торговец должен вернуть потребителю и расходы на доставку вещи. Во многих случаях потребителя не информировали и об обязательствах потребителя по оплате расходов на возврат вещи.

В 67% интернет-магазинов потребителя вводили в заблуждение в связи со сроком возврата денег при отступлении от договора. В 45% интернет-магазинов гарантию продавца не выделяли из вытекающего из закона права на предъявление претензии. Для описания права на предъявление претензии использовалась формулировка "гарантия", что в соответствии с Законом о защите прав потребителей запрещено. Слово "гарантия" или словосочетание с ним можно использовать только в том случае, если его значение соответствует установленному в Обязательственно-правовом законе понятию "гарантия продавца". Торговец, который представляет вытекающее из закона право потребителя как особое предложение продавца, использует вводящий в заблуждение прием торговли.

Департамент защиты прав потребителей начал производство в отношении 39 торговцев, 13 из этих дел еще идут. На настоящий момент предприятиям дано девять предписаний, из которых в шести случаях за неисполнение предписания назначен также штраф в размере от 500 до 1500 евро в зависимости от конкретного нарушения. В отношении трех интернет-магазинов введено ограничение доступа третьим лицам.

Департамент защиты прав потребителей обращает внимание, что торговец при выстраивании своей коммерческой деятельности должен исходить из регулирующих сферу правовых актов. Для продвижения принципа честной торговли Департамент защиты прав потребителей создал для занимающихся интернет-торговлей предприятий инструкцию, которая находится в открытом доступе и с которой полезно ознакомиться и потребителям.

Департамент защиты прав потребителей продолжит проверку условий продажи у интернет-магазинов.

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