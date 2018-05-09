Хорошее настроение инвестора может испортиться

09 мая 2018, 12:45

стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель. стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель.
Фото: Raul Mee

Так как мы сейчас находимся в среде синхронизированного роста, в воздухе появились риски, реализация которых может испортить настроение инвестора, пишет стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель.

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    Пеэтер Коппель
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стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель.
12:45 09 мая 2018
Хорошее настроение инвестора может испортиться Так как мы сейчас находимся в среде синхронизированного роста, в воздухе появились риски, реализация которых может испортить настроение инвестора, пишет стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель.
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