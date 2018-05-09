Хорошее настроение инвестора может испортиться

Так как мы сейчас находимся в среде синхронизированного роста, в воздухе появились риски, реализация которых может испортить настроение инвестора, пишет стратег приватного банкинга SEB Пеэтер Коппель.
Последние несколько лет доминирует нарратив «синхронизированный рост», что означает, что в самых важных экономических регионах наблюдается экономический рост. Если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, то это факт. Однако, естественным образом предполагается, что одной инерции хватит для того, чтобы в близлежащем будущем (пара лет) нынешняя ситуация продолжилась. Если бы так оно и сложилось, то