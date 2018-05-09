Латыши и литовцы открывают свои предприятия, чтобы зарабатывать больше денег, в то время как эстонцы желают быть сами себе начальниками.
Результаты исследования «Барометр предпринимательства стран Балтии» SEB (Baltic Business Outlook) показали, что 39% начинающих предпринимателей в Латвии и 37% в Литве открыли свою фирму для роста личного дохода. В Эстонии эту причину указало 26%, но у нас собственное предприятие создается для того, чтобы стать своим собственным начальником и работодателем – так посчитали 29% отвечающих.