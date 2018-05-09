Какой совет дадут руководители премьер-министру?

Если бы премьер-министр спросил совета у председателей Пярнуской конференции руководителей, что бы он услышал? Государство могло бы поддерживать эстонское предпринимательство, направлять больше денег в образование и углубиться в сотрудничество с экспортерами.
По словам Меэри Ребане, руководителя стартап-компании Inzmo, в которую иностранные инвесторы вложили несколько миллионов евро, в Эстонии много хороших стартап-компаний и инженеров, но мало денег. Она сама видела несколько стартапов с хорошими проектами, которым помешал недостаток денег.