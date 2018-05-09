Luminor ожидает менее интенсивной инфляции в Эстонии

09 мая 2018, 15:00

главный экономист Luminor Eesti Тыну Пальм главный экономист Luminor Eesti Тыну Пальм
Фото: Luminor

В этом году Luminor ожидает менее интенсивной инфляции – всего около 3% – по сравнению с прошлогодним показателем 3,4%. Тем не менее, Эстония останется в числе лидеров еврозоны по росту цен.

Постепенному замедлению роста цен в нашей стране способствуют, в первую очередь, уменьшение доли быстро дорожающих продуктовых и подакцизных товаров. Внешнее давление на процесс роста цен остается незначительным.

Пройдя пик роста цен в Эстонии в размере 4,5% в ноябре прошлого года, мы сейчас наблюдаем инфляцию в размере 2,9%, что соответствует ожиданиям. Разница между отечественным показателем и средним ростом цен в еврозоне уменьшилась с трех до чуть менее двух процентных пунктов. Основная часть – около 1,7% – зиждется на эстонских ценах на продуктовые и подакцизные товары (алкогольную и табачную продукцию). Средний рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия в течение первых четырех месяцев текущего года указывает на поразительный потенциальный годовой показатель роста – 11%. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлогодним результатом (6,3% за год).

Замедлению роста цен препятствуют поднимающиеся в последние недели глобальные цены на топливо и укрепление доллара США. В отличие от прошлого года, в текущем году в Эстонии примерно на 4,5% увеличиваются и жилищные расходы, в частности, арендные платы и тарифы на электричество. В итоге прекращение быстрого роста цен в Эстонии происходит медленно. Разумная разница между отечественным показателем и средним ростом цен в еврозоне могла бы составлять около одного процентного пункта с учетом ускорения экономического роста. Сегодня мы еще далеки от этого уровня, но на следующий год намечается тенденция в сторону уменьшения. Более медленный рост цен стимулировал бы покупательную способность и экономическую конкурентоспособность.

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