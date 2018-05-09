Novaturas увеличила доход в шесть раз

Вышедшая в конце марта на биржи Вильнюса и Варшавы литовская компания Novaturas увеличила свои показатели по сравнению с прошлым годом в несколько раз.
Оборот Novaturas с 17,3 миллионов евро вырос до 25,8 миллионов евро, что на 49% выше. Выросли и расходы предприятия, которые в этом квартале были больше на 23%, чем в прошлом году. IPO обошлось компании в 286 000 евро. По этой причине рост расходов можно считать скромным, учитывая, что EBITDA выросла на 286%, а чистый доход на 596%. Всего в первом квартала Novaturas заработал 0,945 миллионов